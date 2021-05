Milleuno modi per non rinunciare al rito dell’aperitivo

A come Aperitivo!

Il team di whatsappinsicily, non vuole toccare una nota dolente, ma solo proporvi un modo alternativo per consumare quello che per molti (ovviamente anche per noi) è il rito sacro del weekend. Vino, birra o cocktail alcolici e non (noi pensiamo a tutti), basic con patatine e noccioline, rinforzato con pizzettine, arancinetti, mini tramezzini, triangolini di frittata o ostriche per i più viziosi, l’aperitivo nasce nella seconda metà del 700 e si consolida come tradizione di convivialità.

Il termine aperitivo deriva dal latino aperitivus (che apre) e sembra che sia stato inventato per combattere l’inappetenza e aprire lo stomaco al pasto successivo, un modo in pratica come un altro per avere un pretesto fondato per iniziare le danze alcoliche prima di sedersi a tavola. Nei primi del 900, l’aperitivo diventa happy hour, subendo le influenze inglesi che lo consideravano l’ora felice, quella dove da un orario ad un altro si poteva, in pratica, consumare alcool a prezzo scontato.

Tornando ai nostri giorni, come si fa l’aperitivo ai tempi del Covid? Beh, noi proviamo a darvi dei suggerimenti, per il resto, c’è sempre il Tavernello. Abbiamo selezionato per voi, una serie di esercizi commerciali che si sono organizzati per l’aperitivo da asporto. Buona lettura, ops... buona bevuta.

_________________________

• Bonù

Catania, corso Italia, 23

Per info chiamare 095 722 6264 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Circus

Catania, via Sant'Elena, 13/15

Per info chiamare 095 668 4409 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Gammazita

Catania, piazza Federico di Svevia, 92

Per info chiamare 375 555 2102 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Canusciuti Sicilian Cafè

Catania, via della lettera, 15

Per info chiamare 095 739 4601 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Le Roi Emotional Drinks

Messina, galleria V. Emanuele III, 18

Per info chiamare 348 499 0791 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Vicolo33 - Spirits and Kitchen

Messina, c.da dei Banchi, angolo Vittorio Emanuele

Per info chiamare 340 792 7917 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Rita Cocktail House, social club

Palermo, via Malta, 25

Per info chiamare 091 765 4546 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Goccio - L'arte del miscelare

Palermo, via Alessandro Paternostro, 79

Per info chiamare 329 213 9273 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• DAM'S - Good Meeting

Ragusa, via Mariano Rumor, 40

Per info chiamare 331 959 2930 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Binario7

Ragusa, via Nino Martoglio, 7

Per info chiamare 0932 188 2477 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• ReWine enoteca

Modica c.da Michelica sn, incrocio su ss 115 Modica-Ispica

Per info chiamare 350 1516148 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Rappa Enoteca

Modica, via s. Teresa 97/99

Per info chiamare 328 544 6285 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Barcollo

Siracusa, via Pompeo Picherali, 10

Per info chiamare 0931 24580 oppure consultare la pagina Facebook