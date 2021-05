Sfruttare la tragedia per lucrare sulla solidarietà. È quanto starebbe accadendo a Comiso in questi giorni, dopo che il Comune e la Caritas diocesana hanno indetto una colletta per il rimpatrio delle salme di quattro giovani migranti morti in un incidente stradale a fine aprile.

Sfruttare la tragedia per lucrare sulla solidarietà. È quanto starebbe accadendo a Comiso in questi giorni, dopo che il Comune e la Caritas diocesana hanno indetto una colletta per il rimpatrio delle salme di quattro giovani migranti morti in un incidente stradale a fine aprile.

«Veniamo a conoscenza del fatto che alcuni soggetti, in vari luoghi pubblici, si presentino quali referenti per raccogliere fondi per il rimpatrio delle salme - si legge in una nota della sindaca del centro del Ragusano Maria Rita Schembari - Diffidiamo chiunque da tali azioni».

La prima cittadina ha poi ricordato che l’unico modo per contribuire al rimpatrio è fare una donazione sul conto aperto dal Comune (Iban: IT26PO503684450T20140140001).