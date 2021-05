È di uomo di circa 30 anni il corpo senza vita trovato ieri sera sulla strada provinciale che collega Vittoria ad Acate (nel Ragusano) in prossimità dell’incrocio con la strada statale 115, in una piazzola vicino a un supermercato. Ad accorgersi del cadavere senza vestiti tra i rifiuti è stato un passante che ha notato anche il sangue a terra .

È di uomo di circa 30 anni il corpo senza vita trovato ieri sera sulla strada provinciale che collega Vittoria ad Acate (nel Ragusano) in prossimità dell’incrocio con la strada statale 115, in una piazzola vicino a un supermercato. Ad accorgersi del cadavere senza vestiti tra i rifiuti è stato un passante che ha notato anche il sangue a terra.

La vittima, che presenta una ferita lacero contusa al capo, non è stata ancora identificata anche perché le condizioni del cadavere, già in fase di putrefazione, non facilitano le operazioni. Stando a quanto emerso da una prima analisi da parte del medico legale, che si trova sul posto, la morte infatti potrebbe risalire ad almeno quattro giorni fa.

Le indagini sul caso sono state affidate alla squadra mobile di Ragusa che sta già verificando le denunce di scomparsa degli ultimi giorni. Al momento, gli inquirenti pensano possa trattarsi di uno straniero (forse di origini romene), visto che in zona ci sono molti appezzamenti di terreno in cui lavorano, oppure di un senzatetto. Tra le ipotesi in campo c'è anche quella che non si tratti di morte naturale. Bisognerà verificare se la ferita può essere compatibile con una caduta e se risale a prima o dopo il decesso.