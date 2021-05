Quattro borse di studio da 10mila euro ciascuna per quattro giovani laureati. È online il bando dell’associazione Prometeo che promuove il progetto Lapis, Laboratorio per la promozione dell’imprenditorialità sostenibile. Un progetto che terrà insieme le proposte innovative di un team di giovani operatori di sviluppo con l’esperienza di mentori adulti. L’obiettivo è creare un incubatore di idee che interagirà con organizzazioni, gruppi spontanei e singoli cittadini che vogliono dare vita a nuove imprese sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e, soprattutto, sociale, in tutta l’area del Val di Noto.