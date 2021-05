Un 25enne di Pachino è stato raggiunto dal divieto di avvicinamento della compagna. Il giovane è accusato di avere avuto atteggiamenti violenti nei confronti della donna , non esitando a picchiarla. Il comportamento non è cambiato anche quando la coppia si è separata.

Un 25enne di Pachino è stato raggiunto dal divieto di avvicinamento della compagna. Il giovane è accusato di avere avuto atteggiamenti violenti nei confronti della donna, non esitando a picchiarla. Il comportamento non è cambiato anche quando la coppia si è separata.

In una circostanza il 25enne avrebbe danneggiato l'auto della ex, portandole via il telefono, mentre in altri casi l'avrebbe contattata utilizzando falsi profili sui social network. Il giovane adesso non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima.