Nell’ambito di controlli mirati alla tutela del consumatore e all’affidabilità e tracciabilità dei prodotti alimentari, i militari della stazione dei Carabinieri di Cerami, in provincia di Enna, hanno posto i sigilli ad un caseificio artigianale abusivo . Il sequestro è avvenuto a seguito di un controllo ad un allevamento ovicaprino in una azienda in contrada Gorgo-Pancallo , agro del Comune di Cerami, dove è stato r invenuto un magazzino adibito a produzione di formaggi .

Nell’ambito di controlli mirati alla tutela del consumatore e all’affidabilità e tracciabilità dei prodotti alimentari, i militari della stazione dei Carabinieri di Cerami, in provincia di Enna, hanno posto i sigilli ad un caseificio artigianale abusivo. Il sequestro è avvenuto a seguito di un controllo ad un allevamento ovicaprino in una azienda in contrada Gorgo-Pancallo, agro del Comune di Cerami, dove è stato rinvenuto un magazzino adibito a produzione di formaggi.

Tale attività era effettuata in assenza di autorizzazione e comunicazione all’autorità sanitaria competente, omettendo le procedure di tracciabilità e rintracciabilità dei formaggi prodotti. I carabinieri, in collaborazione con i veterinari dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna, hanno quindi proceduto al sequestro amministrativo di circa 50 chili di prodotti lattiero caseari di varie forme e stagionatura e al sequestro dei locali dove i prodotti erano posti. Inoltre è stata elevata una sanzione amministrativa per 6.500 euro.