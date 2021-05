Il work out tutto al femminile, per avere gambe in forma

Come snellire le cosce? Questa è una delle richieste più frequenti che vengono poste a noi trainer . Come agire? Prima di tutto bisogna trovare la causa del volume indesiderato. Un aumento della circonferenza può essere determinato da cosce troppo muscolose, da un accumulo di grasso in eccesso, da un aumento della ritenzione idrica o magari da un mix di tutte queste cause. Ecco quindi tre diverse strategie da utilizzare in base alla causa riscontrata.

Cosce muscolose

Se rientri in questa prima categoria ti basterà non allenare troppo il muscolo quadricipite. Gli esercizi che attivano molto questa zona sono gli squat, gli affondi, la leg press e la leg extension. Il mio consiglio è quindi di limitare o eliminare questi esercizi finché non riuscirete a raggiungere la circonferenza che vi fa sentire più a vostro agio.

Grasso

Allenarsi con un programma di dimagrimento ad alto consumo calorico composto da un mix tra cardio e circuiti intervallati.

Ritenzione idrica

Un sano stile di vita è, ancora prima del resto, il vero punto di partenza. Allenarsi con circuiti con più di tre esercizi che attivano gruppi muscolari lontani tra loro può essere un approccio vincente. In più vi consiglio di utilizzare strategie più avanzate e specifiche con il foam roller, il rullo che viene usato in palestra per massaggiare i tessuti.

*

Edoardo Monaco

Personal trainer catanese specializzato in allenamento per donna. Laureato in Scienze Motorie a Milano, in seguito ad alcune specializzazioni decide di aprire un centro personal per sole donne nel cuore di Catania.