I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Siracusa hanno arrestato in flagranza di reato un minorenne siracusano di 17 anni già noto alle forze dell'ordine, che aveva appena commesso una rapina a mano armata ai danni di una tabaccheria situata nel centralissimo Largo XXV luglio.

Il ragazzo con il volto coperto da scaldacollo e cappuccio aveva fatto irruzione nell’esercizio commerciale puntando la pistola al cassiere e si era fatto consegnare l’incasso della giornata, poco più di mille euro, dandosi poi alla fuga a piedi nei vicoli dell’isola di Ortigia, lasciando sgomenti i passanti che avevano assistito alla scena.

Grazie alla richiesta d’intervento sul numero d’emergenza 112 da parte della vittima e alla sommaria ma precisa descrizione del giovane, una squadra di due motociclisti dei carabinieri già in pattuglia nella zona si è immediatamente attivata nelle ricerche del rapinatore, riuscendo ad intercettarlo in pochi minuti mentre ancora fuggiva.

Il giovane rapinatore, che aveva ancora il volto travisato, l’arma in tasca e le banconote provento della rapina è stato quindi raggiunto e ammanettato dopo pochi minuti dalla rapina, al termine di un inseguimento. La pistola in possesso del malvivente era un’arma modificata e perfettamente funzionante, in grado di esplodere cartucce calibro 22. Al termine delle operazioni il bottino è stato restituito al tabaccaio ancora molto scosso. L’arrestato invece è stato ristretto in un’apposita struttura per minori a Catania su disposizione dell’autorità giudiziaria minorile.