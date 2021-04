Picnic possibili e dove farli

La stagione dei picnic è tornata! La parola picnic deriva dal verbo francese piqueniquer che significa mangiare all'aperto. Il picnic è una bella e sana tradizione per chi vuole godersi una giornata di festa o un weekend in natura, in un parco o in spiaggia di fronte al mare, in totale rilassatezza e staccando dal ritmo serrato degli impegni della settimana. Le previsioni metereologiche in Sicilia annunciano un weekend soleggiato ma l'Isola dovrebbe mantenere la fascia di rischio di colore arancione . In alcuni Comuni, invece, vigerà la zona rossa .

La stagione dei picnic è tornata! La parola picnic deriva dal verbo francese piqueniquer che significa mangiare all'aperto. Il picnic è una bella e sana tradizione per chi vuole godersi una giornata di festa o un weekend in natura, in un parco o in spiaggia di fronte al mare, in totale rilassatezza e staccando dal ritmo serrato degli impegni della settimana. Le previsioni metereologiche in Sicilia annunciano un weekend soleggiato ma l'Isola dovrebbe mantenere la fascia di rischio di colore arancione. In alcuni Comuni, invece, vigerà la zona rossa.

Volendo trovare il lato positivo delle restrizioni (uno solo eh), potremmo dire che abbiamo riscoperto la bellezza di stare all’aria aperta. Appunto per questo la redazione di Whatsapp in Sicily questa settimana ha pensato di selezionare per voi una serie di parchi e luoghi all’aria aperta dove trascorrere del tempo in tranquillità rispettando le prescrizioni anti contagio.

Ovviamente no suocere, no stress e soprattutto portate con voi dei sacchetti per i rifiuti così da mantenere pulito l’ambiente circostante. Kit necessario: cestino (per i professionisti), va bene anche una borsa, telo, acqua, cibo, alcool e crema solare. E a proposito di pace, lo dice anche Budda: «Se desideri conoscere il divino, senti il vento sul viso e il sole caldo sulla tua mano.»

E se scegliete un parco tra questi, taggateci nei vostri selfie!

_________________________

• Pineta Monti Rossi

Nicolosi, S.P. 92 angolo viale Goethe

Per info chiamare 329 425 7390 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Lago Maulazzo

Cesarò

_________________________

• Parco Angelo D'Arrigo

Pedara, piazza Giovanni Lo Coco

_________________________

• Oasi del Simeto

Catania, SS114

_________________________

• Parco fluviale dell’Alcantara

Motta Camastra, via Nazionale, 5 o Francavilla di Sicilia via dei Mulini

_________________________

• Area picnic Musolino

Messina, strada provinciale che conduce al Santuario di Dinnamare

_________________________

• Parco Avventura Madonie Gorgonero

Petralia Sottana, c.da Mandarini

Per info chiamare 331 707 5029 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Oasi Lago Piana degli Albanesi

Piana degli Albanesi, contrada casalotto

Per info chiamare 328 032 1222 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Area attrezzata Girato-Ficuzza

Palermo

_________________________

• Area attrezzata dello Zingaro-Capreria

Castellammare del Golfo, via Salvo D'Acquisto, 1

_________________________

• Parco Forestale Canalazzo Monterosso Almo

Monterosso Almo, contrada Canalazzo 97010

_________________________

• Cava Misericordia

Ragusa

_________________________

• Demanio Forestale di Randello

Ragusa, SP85

_________________________

• Riserva del Fiume Ciane

Siracusa

_________________________

• Area attrezzata demaniale Noto Antica

Noto, Monte Alveria, SP64

_________________________

• Area attrezzata demaniale Santa Maria - Monte Lauro

Buccheri

*L'apertura di parchi o aree attrezzate potrebbe subire limitazioni in base a specifiche ordinanze sindacali