Un tentativo di estorsione è stato messo in atto da tre minorenni , due dei quali non ancora 14enni . È avvenuto ieri pomeriggio a Siracusa dopo che un ragazzo, a cui la sera prima era stato rubato lo scooter , ha pubblicato sui social network un annuncio per provare a ritrovarlo. Al post ha risposto uno dei ladri che ha poi interagito con la vittima per concordare un incontro e la restituzione del mezzo con il metodo del cavallo di ritorno fissato a 250 euro .

Un tentativo di estorsione è stato messo in atto da tre minorenni, due dei quali non ancora 14enni. È avvenuto ieri pomeriggio a Siracusa dopo che un ragazzo, a cui la sera prima era stato rubato lo scooter, ha pubblicato sui social network un annuncio per provare a ritrovarlo. Al post ha risposto uno dei ladri che ha poi interagito con la vittima per concordare un incontro e la restituzione del mezzo con il metodo del cavallo di ritorno fissato a 250 euro.

All'appuntamento, però, si sono presentati anche gli investigatori della squadra mobile aretusea che erano stati informati dalla vittima. Gli agenti hanno bloccato i tre giovani, li hanno segnalati alla procura dei minori e li hanno affidati alle rispettive famiglie. «Il grave atto estorsivo, che richiama modalità solitamente poste in essere dalla criminalità organizzata - fanno sapere gli inquirenti - accende un campanello di allarme su un contesto di degrado sociale e culturale in cui versano alcune fasce della popolazione siracusana».

Due dei tre minorenni, non ancora quattordicenni, per la legge italiana non sono imputabili. Per questo, la magistratura competente dovrà mettere in atto azioni finalizzate al recupero dei ragazzi e al loro reintegro nella società.