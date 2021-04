Davanti alla richiesta del titolare del bar di pagare il conto , è andato in escandescenza a ggredendolo e distruggendo il locale . È successo a Barrafranca , dove un 32enne , già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri.

Davanti alla richiesta del titolare del bar di pagare il conto, è andato in escandescenza aggredendolo e distruggendo il locale. È successo a Barrafranca, dove un 32enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri.

L'intervento è seguito a una chiamata al numero d'emergenza. Arrivati sul posto i militari hanno trovato gli arredi rotti e la vittima dell'aggressione turbata. L'uomo ha raccontato quanto era accaduto poco prima e di come il 32enne già in passato avesse ottenuto pasti gratuiti. In quel caso, però, il titolare aveva chiesto che venisse pagata la consumazione, fatto questo che ha scatenato la violenza del cliente.

Mentre i carabinieri erano nel locale, l'aggressore è tornato provando nuovamente a colpire il titolare. L'uomo però è stato bloccato, seppure con qualche difficoltà, dai carabinieri e condotto in caserma, dove è stato denunciato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato posto ai domiciliari.