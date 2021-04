L'ordigno rudimentale esploso ieri sera a mezzanotte in via Giarre , nella zona nord di Siracusa, ha squarciato il lamierato di un piccolo rivenditore di frutta e verdura . La bomba carta ha danneggiato anche alcune auto che erano parcheggiate lungo la strada in cui si svolge il mercato . Dopo avere sentito il boato dell'esplosione, sono stati i residenti della zona ad allertare le forze dell'ordine.

Sull'episodio indagano gli agenti della squadra mobile aretusea che, al momento, stanno vagliando diverse ipotesi. In zona non ci sarebbero telecamere di videosorveglianza. Il titolare dell'attività commerciale di ortofrutta ha un precedente per lesioni. Stando a quanto ricostruito finora dagli inquirenti, non è possibile escludere nessuna pista: dal racket delle estorsioni a un avvertimento riconducibile alla sfera privata. Intanto, l'ordigno è stato prelevato dagli agenti della polizia scientifica per essere analizzato.