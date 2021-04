Tragedia sulla strada provinciale 55 , in contrada San Gaetano, ad Alcamo . A perdere la vita Giuseppe Asta di 58 anni. L'uomo che viaggiava solo a bordo del suo scooterone, in direzione Alcamo Marina , per ragioni che sono ora al vaglio della polizia municipale, ha perso il controllo del mezzo e dopo avere impattato contro il cordolo di sicurezza e caduto rovinosamente sull'asfalto.

Tragedia sulla strada provinciale 55, in contrada San Gaetano, ad Alcamo. A perdere la vita Giuseppe Asta di 58 anni. L'uomo che viaggiava solo a bordo del suo scooterone, in direzione Alcamo Marina, per ragioni che sono ora al vaglio della polizia municipale, ha perso il controllo del mezzo e dopo avere impattato contro il cordolo di sicurezza e caduto rovinosamente sull'asfalto.

Il cinquantottenne indossava regolarmente il casco che non è bastato a salvargli la vita. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti gli agenti della municipale, la polizia e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Asta era parecchio noto in città e da qualche anno era titolare di una pasticceria a Bologna.