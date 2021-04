Sua maestà il sushi

Oggi parliamo di... vi diamo due dritte, ha origini antichissime, ed è conosciuto in tutto il mondo: il sushi.

Un piatto giapponese che ormai da tempo è entrato a far parte delle abitudini alimentari degli Italiani, riso, pesce crudo o cotto, alghe nori e tanta fantasia per dare vita agli accoppiamenti più strani. Tra le curiosità degne di nota, abbiamo scoperto che il sushi in effetti, nasce come modalità per conservare il pesce in mancanza dei frigoriferi. Il pesce veniva messo tra gli strati di riso cotto e acidulato in aceto di riso, che migliorando le condizioni di vita dei batteri, e di conseguenza la fermentazione del pesce, gli permetteva di essere conservato più a lungo. Via via il processo di fermentazione del pesce è stato abbreviato ed è nata l’abitudine a mangiarlo crudo. Così nasce il sushi come noi oggi lo intendiamo. Confort food instagrammabile per eccellenza, il sushi ci ha probabilmente salvati dalla cattività del dover cucinare 26 volte al giorno e sembra proprio che nelle hit del delivery sia ai primi posti, appunto per questo abbiamo selezionato un ventaglio (per restare in tema) di ristoranti di sushi al fine di rendere questo week end più buono, ma soprattutto più bello.

• Sakura – I Sushari

Catania, via E. A. Pantano, 163

Per info chiamare 345 871 8708 oppure consultare la pagina Facebook

• Dakoky sushi fusion restaurant

Catania, via Firenze, 114 o viale Ruggero di Lauria, 2/4

Per info chiamare 095 505186 o 339/3721522 oppure consultare la pagina Facebook

• Yo sushi

Catania, via Oberdan, 116

Per info chiamare 327 115 0760 oppure consultare la pagina Facebook

• Sushi Station

Palermo, via Quintino Sella, 52 o viale Piemonte, 50

Per info chiamare 091 784 6986 oppure consultare la pagina Facebook

• Ristorante Sushi Wagashi

Palermo, piazza Unità d’Italia, 10

Per info chiamare 338 588 6688 - 3282223500 oppure consultare la pagina Facebook

• Sal Capone Sushi Club

Palermo, via Catania, 44

Per info chiamare 091 625 8285 oppure consultare la pagina Facebook

• Ku Fù – Sicilian Japanese Cafè Bistrot

Modica, via Clemente Grimaldi, 74

Per info chiamare 331 895 9547 oppure consultare la pagina Facebook

• Cubè Sushibar Cafè

Modica, corso Umberto I, 18

Per info chiamare 347 9773207 oppure consultare la pagina Facebook

• Kajiki Japanese Restaurant

Messina, via XXVII Luglio, 12

Per info chiamare 090 640 2915 oppure consultare la pagina Facebook

• Tekkà Sushi & Pokè

Messina, via Consolare Pompea, 1511

Per info chiamare 090 240 5877 – 380 689 7797 oppure consultare la pagina Facebook

• NUK

Belvedere di Siracusa, via Tisia, 27

Per info chiamare 0931 969514 oppure consultare la pagina Facebook