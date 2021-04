Tragico incidente questa mattina sull'A29, direzione Alcamo-Trapani, all'uscita della galleria di Fulgatore . Per cause che sono ancora in corso di accertamento, un'auto che viaggiava in direzione del capoluogo è uscita fuori strada andandosi a schiantare contro il guard-rail e prendendo fuoco .

Non c'è stato nulla da fare per le due persone all'interno della vettura. Entrambe sono rimaste bloccate all'interno dell'abitacolo e sono decedute a causa delle fiamme. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della stradale e il personale dell'Anas. L'autostrada è provvisoriamente chiusa al traffico, momentaneamente deviato sulla statale 113 tramite lo svincolo di Fulgatore con rientro in autostrada allo svincolo di Dattilo.