Blitz antimafia in provincia di Enna. All'alba la polizia ha eseguito 30 provvedimenti di custodia cautelare in carcere emessi su richiesta della firezione distrettuale antimafia di Caltanissetta, per associazione per delinquere di stampo mafioso aggravata dall'uso delle armi, estorsioni, danneggiamenti, traffico di stupefacenti. Il gruppo criminale, appartenente a Cosa nostra di Enna, agiva in prevalenza nell'area nord della provincia, cercando di imporre il pagamento del pizzo e controllando, in regime di monopolio, il mercato della droga.