Una bomba carta e dieci candelotti classificati come esplosivi nascosti dentro un armadio blindato insieme ad altre armi. Per questo, nel pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariato di Lentini hanno arrestato un 36enne dopo la segnalazione al numero unico di emergenza arrivata dalla moglie per una accesa lite.

La donna ha denunciato il marito per maltrattamenti in famiglia. I poliziotti hanno ritirato le armi legalmente detenute dall'uomo e, durante la perquisizione, hanno trovato anche gli esplosivi detenuti illegalmente. L'uomo è stato arrestato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, posto ai domiciliari in una casa diversa da quella familiare.