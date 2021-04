La guardia di finanza ha sequestrato oltre 180mila prodotti di vario genere in un esercizio commerciale a Milazzo , gestito da un imprenditore cinese, perché privi dei requisiti minimi di sicurezza, segnalando il titolare alla camera di commercio per le sanzioni amministrative.

In particolare, nel corso del controllo, le fiamme gialle hanno trovato oggetti per la casa, giocattoli, e materiale elettrico, dove non c'erano informazioni minime tali da consentire all'acquirente di accertarne la provenienza, ovvero il materiale impiegato per il loro assemblaggio, nonché in taluni casi anche la mancanza del marchio di conformità agli standard europei.