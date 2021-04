Quarantotto genitori sono stati denunciati a Vittoria per inadempienza degli obblighi scolastici da parte dei figli. Nel corso dei controlli, in soli tre istituti scolastici della cittadina del Ragusano i carabinieri hanno denunciato i 48 genitori degli alunni assenti, che dovranno rispondere di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori. L'attività di verifica dei carabinieri continuerà nei prossimi giorni in altri istituti scolastici.