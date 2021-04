Torna in carcere Giuseppe Calcagno, 46enne di Marsala arrestato a giugno dell'anno scorso nell'operazione Ermes III e poi scarcerato in sede di riesame del tribunale. Adesso a esprimersi nuovamente sull'esigenza cautelare è stato il tribunale, dopo che la Cassazione ha accolto il ricorso della procura di Palermo. Calcagno è stato condotto in carcere, dopo essere stato arrestato dalla polizia di Trapani.