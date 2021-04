Pazzi per la pizza

«Sole, pizza e amore» , cantavano Aurelio Fierro e Marina Moran, al Festival di Sanremo 1964, un pezzo scritto da due membri del Quartetto Cetra che poi, visto il successo, riproposero anche durante i loro live. Una canzone dallo spirito patriottico che celebra l’amore per la pizza e per l’Italia.

«Sole pizza e amore tuppete sole pizza e amore tuppete-ta». Note e versi a parte, sicuramente, quello per la pizza è un amore sincero e condiviso in tutto il mondo. Comfort food per eccellenza, alimento anti-tristezza e regina indiscussa di Instagram, tradizionale, a base bianca, rossa o con verdure, preparata con farine normali o speciali, per questo weekend ancora arancione, lo staff di #whatsappinsicily ha preparato per voi una selezione di pizzerie che si sono organizzate per fare asporto e delivery, regalando così alle nostre serate ormai troppo casalinghe, un momento di felicità.

E se avete dritte enogastronomiche da darci, taggate nei commenti su IG, la vostra pizzeria preferita.

_________________________

• Acido Lattico

Catania via Umberto, 314

Per info chiamare 0957111001 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Pizzika

Mascalucia, via Regione Siciliana, angolo via 4 novembre

Per info chiamare 0957274854 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• 5 panetti

Catania, via Milano, 59

Per info chiamare 0952272699 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• I colori della pizza

Catania via G. Oberdan, 133

Per info chiamare 095444212 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Manu manu

Modica, vico Napolitano, 20

Per info chiamare 0932 1614326 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Pizzeria Cannizzaro Bros

Modica, via Resistenza Partigiana, 184

Per info chiamare 3662455821 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Pizzeria La Perla

Ragusa, via V. Giardina, 4

Per info chiamare 0932755654 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Il Pizzarellone

Ragusa, via Archimede, 221

Per info chiamare 0932245077 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Frida

Palermo, piazza Sant'Onofrio, 37

Per info chiamare 0915505440 o 3933338092 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Fratelli Piombino

Bagheria, via Giuseppe Scordato (angolo via Prigione, 1)

Per info chiamare 091900305 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Pizzeria Sciuscià

Palermo, via Dante Alighieri, 212

Per info chiamare 0916822700 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Pizzeria Lievito

Messina, piazza Duomo

Per info chiamare 0902404185 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Semola Pizzeria Siciliana

Messina, via Cimiciotti, 14

Per info chiamare 090692151 oppure consultare la pagina Facebook