Mick Jagger ancora incantato dalla Sicilia. Dopo essere stato affascinato dalle bellezze del Palazzo Reale di Palermo, il frontman della storica band rock dei Rolling Stones continua la sua permanenza nell'Isola, dove ha deciso di girare l'ultimo videoclip di Eazy slarzy nel Buen Ritiro di Noto, in provincia di Siracusa.

Il brano è stato eseguito a distanza tra Europa e Nord America. In contemporanea con Jagger, infatti, a suonare Eazy Slarzy è stato Dave Grohl. Il cantante dei Foo Fighters suonava dagli Stati Uniti. Il testo della canzone è dedicato al lockdown, in particolare parla di come le vite siano cambiate con l'arrivo della pandemia. In un periodo dove, oltre a vedere stravolta la quotidianità degli esseri umani, si sono visti molti tour dei concerti annullati.

«Guardando i grafici con una lente di ingrandimento, annullati tutti i tour e niente più opuscoli di viaggio - recita il brano - Guardando fuori da queste mura, che sono una prigione, sarà davvero strano. Ma è presto un ricordo che stai cercando di dimenticare».