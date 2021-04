Due pistole con matricola abrasa, una settantina di proiettili, 450 grammi di cocaina, oltre un chilo di hashish e 270 grammi di marijuana. È quanto trovato dai carabinieri di Siracusa e dal nucleo cinofili di Nicolosi in una cantina a disposizione del 48enne Davide Pincio.

L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi. Sequestrati anche 3500 euro.

Nel corso dei controlli un 27enne è stato denunciato perché, in seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 60 grammi di hashish. L'uomo aveva anche un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento dello stupefacente. Per Pincio l'autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare nella casa circondariale di Ragusa.