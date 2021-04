Infrange l'obbligo di dimora per rubare bottiglie di liquore in un supermercato . Arianna La Cognata , pregiudicata ragusana di 42 anni , è stata sorpresa in un negozio di Lentini mentre si aggirava tra gli scaffali con delle borse da viaggio. Dopo essere stata notata, è stata segnalata ai carabinieri da alcuni clienti.

Infrange l'obbligo di dimora per rubare bottiglie di liquore in un supermercato. Arianna La Cognata, pregiudicata ragusana di 42 anni, è stata sorpresa in un negozio di Lentini mentre si aggirava tra gli scaffali con delle borse da viaggio. Dopo essere stata notata, è stata segnalata ai carabinieri da alcuni clienti.

Una volta prese le bottiglie di alcolici per un valore di 250 euro, la donna si è data alla fuga. Bloccata dai carabinieri, la refurtiva è stata consegnata al legittimo proprietario. Per La Cognata sono scattati gli arresti domiciliari. Nei confronti della 42enne, inoltre, è stata emessa una sanzione amministrativa per aver violato anche le norme anti-Covid, per essere uscita senza giustificato motivo dal Comune di residenza malgrado la zona arancione.