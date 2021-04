Combattere l'ansia in tempi di Covid con lo yoga

Quando si parla di benessere e cura di se stessi per me è automatico fare riferimento allo yoga . Sono grata a questa disciplina, mi ha permesso di cambiare in meglio e in maniera radicale la mia vita, non solo in termini pratici e scontati, come la prestanza e la flessibilità muscolare, ma anche, e soprattutto, dal punto di vista mentale .

Quando si parla di benessere e cura di se stessi per me è automatico fare riferimento allo yoga. Sono grata a questa disciplina, mi ha permesso di cambiare in meglio e in maniera radicale la mia vita, non solo in termini pratici e scontati, come la prestanza e la flessibilità muscolare, ma anche, e soprattutto, dal punto di vista mentale.

Lo yoga ci aiuta a conoscerci meglio, ad accettare noi stessi e i nostri limiti e, a differenza di altre pratiche, lavora non solo sul corpo ma anche sulla mente, aiutandoci a gestire le emozioni, soprattutto negative che risucchiano buona parte delle nostre energie quotidiane. Attraverso la pratica costante possiamo creare il nostro piccolo angolo di pace e tranquillità, un luogo sicuro in cui poter ritrovare il nostro equilibrio, imparando a conoscerci meglio. Saper gestire le emozioni, soprattutto ansia e stress, è un punto chiave del mio insegnamento poiché è quello che ci permette di superare i momenti più difficili e complicati della nostra esistenza aiutandoci a essere più felici e in armonia con noi stessi e con chi ci sta intorno.



Il presente è l’unica cosa che importa nello yoga e questo è quello che cerco di ricordare sempre ai miei studenti durante la pratica, per riuscire a essere più concentrati e più consapevoli di quello che viviamo nel qui e nell’ora. Il respiro è un altro degli aspetti fondamentali di questa disciplina poiché, mandando energia ai nostri organi e ai nostri muscoli, fa si che tutto funzioni al meglio; sembrerà strano ma tantissima gente che fa attività fisica non ha un’idea chiara di come e quando respirare. Esistono tantissime tecniche di Pranayama (respirazione) nello yoga che ti aiutano nell’esecuzione fisica delle Asana (posizioni), a purificare le vie respiratorie e soprattutto a rimanere concentrato e ancorato al momento presente.

Con la pandemia tantissime persone si sono avvicinate allo yoga e, da insegnante, mi sono resa conto che sapersi adattare a questi cambiamenti per potere soddisfare queste nuove richieste è stato fondamentale. Durante il primo lockdown, grazie alle dirette online, sono riuscita a raggiungere allievi provenienti da tutta l’Italia che continuano a seguirmi grazie ai miei corsi su Zoom.

Inoltre la pratica all’aperto ci ha permesso di riscoprire luoghi della città, molto spesso, dimenticati come la magnifica villa Bellini di Catania, dove io e altre insegnanti abbiamo istituito una vera e propria palestra all’aperto in cui poter praticare diversi stili di yoga in totale sicurezza. Non disperate, la soluzione si trova sempre, basta solo un po’di forza di volontà per riuscire a trasformare in azione tutti i nostri desideri!

