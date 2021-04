In Sicilia ci sono altre tre zone rosse. Il provvedimento del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci riguarda Ramacca e Zafferana Etnea , in provincia di Catania, e Niscemi , nel Nisseno. L'ordinanza entrerà in vigore da mercoledì 14 aprile e sarà valida fino al 28 aprile compreso. La misura è stata presa su richiesta delle amministrazioni locali e in accordo con le indicazioni provenienti dalle relative Asp .

Nelle ultime 24 ore in Sicilia ci sono stati 1110 nuovi contagi a fronte di oltre 38mila tamponi effettuati. Un dato che fa sì che l'isola sia la terza regione con più casi registrati nell'ultima giornata. Venti, invece, sono stati i decessi. Continua lentamente a crescere il numero di persone in terapia intensiva, adesso sono 174 (ieri erano 171). Ad avere l'infezione in corso sono 27.709 siciliani.