Due tavoli da gioco e dieci persone intente a giocare a carte senza mascherina e senza nessun rispetto delle distanze di sicurezza previste come misure di contrasto alla pandemia da Covid-19. È quanto si sono trovati davanti i carabinieri della stazione di Campobello di Licata, entrati in un immobile di piazza XX settembre, nel pieno centro del paese in provincia di Agrigento.

I militari, già da qualche giorno, stavano monitorando uno strano via vai di anziani da quei locali. Ieri pomeriggio, hanno deciso di intervenire. Accertate le infrazioni, i carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle normative anti-Covid a tutti e dieci gli anziani giovani per un totale complessivo di 4.000 euro.