Un uomo armato di una grossa spranga di ferro avrebbe aggredito in mezzo alla strada la sua ex moglie e il fratello di lei. Il fatto è accaduto sabato sera a Racalmuto , in provincia di Agrigento, e a segnalarlo ai carabinieri sono stati alcuni testimoni . Poco dopo, i militari hanno individuato il pregiudicato V.L. (classe 1978) e lo hanno fermato con ancora in mano il piede di porco usato per picchiare l’ex moglie. Stando a quanto ricostruito finora, alla base dell'aggressione ci sarebbe una separazione conflittuale . Anche quest'ultimo episodio sarebbe scaturito dopo un litigio .

Un uomo armato di una grossa spranga di ferro avrebbe aggredito in mezzo alla strada la sua ex moglie e il fratello di lei. Il fatto è accaduto sabato sera a Racalmuto, in provincia di Agrigento, e a segnalarlo ai carabinieri sono stati alcuni testimoni. Poco dopo, i militari hanno individuato il pregiudicato V.L. (classe 1978) e lo hanno fermato con ancora in mano il piede di porco usato per picchiare l’ex moglie. Stando a quanto ricostruito finora, alla base dell'aggressione ci sarebbe una separazione conflittuale. Anche quest'ultimo episodio sarebbe scaturito dopo un litigio.

Presa la spranga che teneva in auto, il 43enne si sarebbe scagliato contro la ex moglie e l'ex cognato. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Agrigento, dove i sanitari hanno accertato le loro gravi condizioni: alla donna sono state riscontrate ferite lacero-contuse al volto, con evidenti segni di un morso. La gravità della situazione ha richiesto il trasferimento al Policlinico di Palermo per l’intervento chirurgico di ricostruzione maxillo-facciale. Per il fratello della vittima un trauma cranico, numerosi punti di sutura al capo e una prognosi di 15 giorni. Il 53enne è stato arrestato e portato in carcere. Dopo la convalida, per l'indagato è stato disposto il divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa.