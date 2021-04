Un 29enne è finito ai domiciliari, dopo avere aggredito a Noto i finanzieri della locale tenenza. L'uomo, in evidente stato di alterazione, era stato fermato per un controllo su strada. Davanti ai militari ha mostrato subito nervosismo, negando di avere i documenti. Dal borsellino dell'uomo, però, in quel momento è caduto un involucro che ha insospettito i finanzieri.