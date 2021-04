Arrestato dalla polizia il 25enne siracusano Federico Pugliara . Il giovane è accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga . Gli agenti hanno bussato alla porta del suo appartamento nel rione Mazzarrona . Pugliara, intuendo il tipo di controllo che era in programma, ha ritardato l'apertura della porta, lanciando un borsello e alcune buste dal retro dell'appartamento.

Arrestato dalla polizia il 25enne siracusano Federico Pugliara. Il giovane è accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga. Gli agenti hanno bussato alla porta del suo appartamento nel rione Mazzarrona. Pugliara, intuendo il tipo di controllo che era in programma, ha ritardato l'apertura della porta, lanciando un borsello e alcune buste dal retro dell'appartamento.

Il fatto è stato però notato da altriagenti che hanno così avuto la possibilità di recuperare 150 dosi di marijuana e quasi cinquemila euro in contanti. Sequestrati anche bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. La polizia ha infine provveduto a rimuovere alcune telecamere e un monitor utilizzati dallo spacciatore per controllare l'attività illecita. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, Federico Pugliara è stato relegato ai domiciliari.