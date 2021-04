Ventuno persone in carcere, dieci ai domiciliari e per due l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono le misure disposte dal gip di Messina nell'inchiesta che oggi ha inferto un duro colpo - comprensivo di sequestro per due ditte operanti nel settore delle scommesse e della ristorazione ai clan guidati dai Giovanni Lo Duca , Giovanni De Luca e Salvatore Sparacio , attivi in particolare nei rioni Provinciale e Maregrosso .

Dalle indagini è emerso come Lo Duca - tornato in libertà dopo 13 anni di carcere, diversi dei quali trascorsi in regime di 41 bis - avesse da sempre ripreso le redini della cosca, adottando misure violente per risolvere le controversie e affermare la propria egemonia nel territorio. A fare da base logistica per il clan era il bar Pino, gestito dalla sorella Anna. Nell'esercizio commerciale venivano raccolte anche scommesse sfruttando dei siti esteri non autorizzati in Italia. L'autorità di Lo Duca sarebbe stata tale da spingere una donna a rivolgersi a lui per riavere il figlio minore che era stato sequestrato da un pregiudicato del posto dopo avere ricevuto offese su Facebook. In carcere sono finiti anche Vincenzo Gangemi e Francesco Puleo, ritenuti uomini di fiducia del boss. Misur acautleare anche per la già citata Anna Lo Duca e Maria Puleo.

Agli atti delle indagini sono finiti anche episodi di violenza come quello ai danni di uomo picchiato con un tirapugni e minacciato con la pistola, davanti alla moglie e al figlio per uno sgarbo fatto al boss. Il clan di Lo Duca era attivo anche nel traffico di sostanze stupefacenti: le forniture arrivavano dalla Calabria, con la collaborazione degli uomini di Giovanni De Luca, esponente mafioso di Maregrosso. L'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è stata contestata, oltre che a Lo Duca e De Luca, è stata contestata a Francesco Puleo, Ernesto Paone, Giuseppe Marra, Mahamed Naji, Emanuele Laganà, Tyron De Francesco, Vincenzo Gangemi, Domenico Romano, Giuseppe Surace e Mario Orlando.