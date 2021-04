La mamma delle birre artigianali

Sappiamo tutti bene quanto sia importante studiare la geografia e, in particolare, conoscere le usanze, i costumi le tradizioni e le caratteristiche geofisiche delle regioni e degli stati, ma vogliamo considerare quanto possa essere utile avere una mappa geografica che indichi con precisione e affidabilità dove sono distribuiti sul territorio regionale i migliori punti vendita di birre artigianali?

Bionde, rosse, scure, Ale, dallo stile inglese, Lager d’ispirazione tedesca, Lambic o acide, insomma, esistono decine e decine di tipologie differenti di birre, nate e sviluppatesi intorno a consuetudini sociali, economiche e culturali che, per restare in tema geografico, variano a seconda della zona d’origine.

Da una breve indagine, abbiamo constatato che nei confronti di questa bevanda sono state scritte delle vere e proprie dediche d’amore. Appunto per questo, la Crew di Whatsapp in Sicily, questo weekend, ha elaborato questa mappa tutta da bere.

Come non potremmo del resto, essere d’accordo sul fatto che: “Senza ombra di dubbio la più grande invenzione nella storia del genere umano è la birra. Oh, vi garantisco che la ruota è stata anche una bella invenzione, ma la ruota non si accompagna altrettanto bene con la pizza.” Dave Barry, scrittore e giornalista statunitense, premio Pulitzer (1947).

3, 2, 1 prendete appunti e se vi va dateci feedback!

_________________________

• Black Sheep Catania

Catania, via Guglielmo Oberdan, 200

Per info chiamare 346 736 9376 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Mosaik

Catania, via Musumeci, 60

Per info chiamate 3297968680 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• WAB Drink Store Catania

Catania, via Verona, 19d

Per info chiamare 392 100 0888 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Akkademia della birra

Catania, piazza Ludovico Ariosto, 18

Per info chiamare 3381002381 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• La Tinaja – Birreria con cucina

Pedara, corso Ara di Giove, 148/150

Per info chiamare 3407254022 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Bin Ben Pub

Pedara, via Guglielmo Marconi, 15

Per info chiamare 338 125 1930 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Noroc Birreria

Palermo, via Umberto Giordano, 61b

Per info chiamare 389 459 6504 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Fusorario Risto-Pub

Palermo, piazza Olivella, 2

Per info chiamare 339 312 1293 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• La Merceria – cibi e vizi

Modica, via Marchesa Tedeschi, 10

Per info chiamare 0932 161 3230 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Beer Bang

Messina, via della Zecca, 13

Per info chiamare 090 957 4229 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Birroteca Mercury

Messina, via Camiciotti, 5/11

Per info chiamare 090 240 0687 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Brasseria

Ragusa, via M. Coffa, 31

Per info chiamare 0932 713617 oppure consultare la pagina Facebook