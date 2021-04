Bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e falso in attestazioni e relazioni. Sono questi i reati fallimentari contestati a un imprenditore che è stato arrestato a Gela. Le stesse accuse anche per altre sette persone nei confronti delle quali i militari del gruppo di Gela e del nucleo di polizia economico-finanziaria di Caltanissetta della guardia di finanza, in forza di un provvedimento emesso dal gip, stanno eseguendo misure cautelari.