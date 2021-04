A Licata è stato denunciato un minorenne che ha fatto esplodere due colpi di pistola - a salve e priva di tappo rosso - seminando il panico tra le persone che si trovavano in strada. Gli spari sono stati esplosi dal 17enne in pieno giorno vicino alla scuola primaria Angelo Parla (in via Montesano 26) proprio nel momento in cui gli studenti stavano uscendo da scuola. Spaventati i bambini e i genitori che hanno assistito alla scena.