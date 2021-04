Feriti due fratelli dopo un litigio tra vicini. È successo ieri sera a Vittoria, dove A.B., 47 anni, e R.B., 40 anni, sono stati aggrediti da C.M, 51 anni, adesso arrestato e indagato per tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il 51enne abita proprio di fronte ai due fratelli, che adesso sono gravi ma non in pericolo di vita: uno ha riportato una ferita all'addome, mentre l'altro è stato colpito al costato.