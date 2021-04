«Ho depositato un'ora fa alla Procura di Marsala la documentazione su Olesya, che mi è stata inviata ieri prima del collegamento con il primo canale della tv russa». A parlare all'Ansa è l'avvocato Giacomo Frazzitta, il legale che segue Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone.

Tra poche ore la trasmissione russa manderà in onda la puntata (inizio ore 18.30) in cui verranno resi noti i risultati degli esami sul gruppo sanguigno a cui si è sottoposta la 21enne che ha raccontato di essere stata rapita in tenera età e di essere alla ricerca dei veri genitori. Una storia che, unita alla somiglianza fisica con la madre della bambina sparita nel 2004 a Mazara del Vallo, ha riacceso le speranze di Piera Maggio.

Frazzitta, che aveva anticipato di non essere intenzionato a prendere parte alla trasmissione se i risultati non fossero stati forniti prima dell'inizio alla famiglia, ha specificato di non potere anticipare nulla sui contenuti della documentazione depositata. «Ho preso l'impegno a non rivelare prima l'esito degli esami del sangue che potrebbero eventualmente dimostrare la compatibilità con quelli di Denise», ha spiegato il legale. Qualora ci fosse una coincidenza tra i due gruppi sanguigni, il passo successivo sarebbe quello di verificare il Dna della giovane russa.