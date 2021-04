Estorsione e auotirciclaggio. Sono le accuse rivolte a un architetto di 53 anni dalla procura distrettuale antimafia, arrestato oggi dalla guardia di finanza su disposizione del tribunale di Caltanissetta. L'uomo, attivo a Santa Caterina Villarmosa, si sarebbe protagonista di una serie di minacce nei confronti dei propri dipendenti per costringerli a restituirgli in contanti parte dei compensi ricevuti per le prestazioni lavorative.