Arrestato un uomo di 48 anni per maltrattamenti in famiglia e violenza e resistenza a pubblico ufficiale a Sant'Elisabetta, in provincia di Agrigento. A chiamare i carabinieri della Compagnia di Canicattì è stata la moglie. Giunti sul posto, i militari hanno trovato l'uomo in stato di alterazione, al punto che ha tentato di scagliarsi anche contro loro.