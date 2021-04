Un 72enne, O.G., è rimasto schiacciato dal trattore. L'incidente è avvenuto stamattina, intorno alle 12, nella campagne di Comiso, in provincia di Ragusa. Qui un il mezzo si è ribaltato, probabilmente a causa del cedimento di una parte del terreno sopra cui si trovava. Per l'uomo alla guida, rimasto intrappolato dopo il ribaltamento, non c'è stato nulla da fare.