I carabinieri della compagnia di Augusta hanno arrestato in flagranza i catanesi Francesco Bonafede, 45enne, e Salvatore Cosentino, 28enne pregiudicato, sottoposto all'obbligo di dimora. I reati contestati sono furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Non si sono fermasti all'alt dei militari e sono fuggiti via.

I carabinieri si sono lanciati immediatamente all'inseguimento dell'auto su cui viaggiavano che, dopo avere urtato altre macchine in sosta ed un muretto di contenimento, è stata abbandonata. I due, scappati a piedi, sono stati fermati. L'auto è risultata rubata e dentro sono stati trovati attrezzi per lo scasso e una centralina utilizzata per i furti di macchine.