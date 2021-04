I carabinieri della stazione di Pachino, in provincia di Siracusa, hanno tratto in arresto il 39enne Giuseppe Di Pasquale in esecuzione di una condanna di 2 anni e 9 mesi di reclusione emessa dalla procura generale di Catania. L’uomo, già noto per i suoi precedenti di polizia, è stato giudicato colpevole di una serie di reati perpetrati tra il 2015 ed il 2016, quali evasione, furto, rapina, tutti commessi tra Melilli e Pachino e per i quali aveva scontato parte delle pene previste.

L’ufficio esecuzioni penali della procura generale di Catania, una volta calcolati i periodi di detenzione ancora da espiare, ha emesso a carico di Di Pasquale il provvedimento restrittivo a seguito del quale i carabinieri lo hanno rintracciato e poi condotto presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa dove permarrà per il periodo di detenzione disposto.