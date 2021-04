Ancora zone rosse in Sicilia . Ieri sera il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato un altro provvedimento che prolungherà le massime restrizioni nei centri di Buscemi , Rosolini e Solarino , nel Siracusano, e di Mojo Alcantara , in provincia di Messina. L'ordinanza sarà in vigore fino al 14 aprile.

Prevista la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e il divieto di circolazione anche all'interno del paese, se non per motivi di stretta necessità, come l'acquisto di generi alimentari, visite mediche e motivi di lavoro. Vietate le visite ad amici e parenti.