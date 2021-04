Subiva vessazioni e maltrattamenti da parte del marito da circa un anno. La vittima è una donna di Santa Margherita Belice, nell'Agrigentino, il cui convivente, 43enne del posto, è finito in manette all'apice dell'ennesima aggressione tra le mura domestiche.

Il copione, secondo quanto riferito dai carabinieri, era sempre lo stesso: insulti e botte, fino alla denuncia da parte della donna. Giunti sul posto i militari hanno assistito a un'ulteriore aggressione dell'uomo che ha sferrato un calcio al ventre e un pugno al volto della compagna, accusandola di aver chiamato i carabinieri.

Immediatamente bloccato, l'uomo è stato arrestato, mentre la donna, con ecchimosi ed escoriazioni in varie parti del corpo, è stata accompagnata in ospedale per le cure. L'aggressore si trova ora rinchiuso nel carcere di Trapani, in attesa di essere interrogato dal giudice.