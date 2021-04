Cinque carcasse di ovini appena macellati custoditi dentro una cella frigorifera, altre undici in un deposito mezzi . Questo il risultato dei controlli effettuati dalla polizia in provincia di Enna, nel settore della macellazione clandestina . Un 61enne è stato denunciato anche per detenzione di animali vivi della razza ovina di illecita provenienza e privi di certificazione sanitaria e identificativa.

L'azienda agricola dell'uomo si trova in contrada Corefidato, nel capoluogo. Gli animali erano stati macellati poco prima senza alcun rispetto delle norme igieniche. Stando ai riscontri, non sarebbero stati utilizzati neanche strumenti per lo stordimento degli animali vivi prima dell'uccisione. Tutti gli animali sono stati sottoposti a sequestro.