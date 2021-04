Il pranzo di Pasqua senza fatiche

Quando abbiamo introdotto la rubrica di Whatsapp in Sicily non avremmo mai pensato che, in assenza di eventi causa pandemia, non avremmo dormito la notte per individuare l’argomento giusto da proporvi di settimana in settimana.

Fortuna che qui in Sicilia ogni scusa è giusta per pensare al cibo e sedersi a tavola. Per questo weekend abbiamo fatto una selezione di gastronomie gourmet perché, diciamoci la verità, cucinare sarà anche bello ma anche sedersi a tavola e godere di un pranzo o cena senza il minimo sforzo non è poi cosi male, soprattutto dopo 13 mesi di lockdown a intermittenza. Dal pesce alla rosticceria, passando per antipasti e primi per fini intenditori. Abbiamo pensato inoltre, che per i più meticolosi, ci sarebbe anche la possibilità di mentire, ovvero, fingere davanti ai parenti di aver preparato tutto in casa, omettendone la provenienza, del resto si sa il fine giustifica i mezzi.

Buon appetito e Buona Pasqua!

_________________________

• Marialuisa

Catania, via Monfalcone, 2 / Nicolosi, via Garibaldi, 127

Per info chiamare 346 492 5518 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________

• Scollo

Catania, via Messina, 255

Per info chiamare 095 377349 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________

• Cortile Siciliano

Tremestieri Etneo, via Marletta, 9

Per info chiamare 095 246 2264 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________

• Pescheria Pidatella

Sant'Agata li Battiati, via V. Bellini, 2/A

Per info chiamare 095 725 5015 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________

• Cappero Bistrot

Modica, corso Umberto I

Per info chiamare 393 907 8088 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________

• Il Barocco

Ragusa, via Orfanotrofio 27/29

Per info chiamare 0932 652397 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________

• Hammucca

Messina, via Cesare Battisti, 28

Per info chiamare 342 089 5078 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________

• Disiu

Palermo, via Giacomo Leopardi, 26

Per info chiamare 091 891 8901 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________

• Sanlorenzo Mercato

Palermo, via San Lorenzo, 28

Per info chiamare 091 672 0288 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________

• Casa del Brodo dal Dottore

Palermo, corso Vittorio Emanuele, 175

Per info chiamare 091 321655 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________