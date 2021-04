Una promessa mantenuta a metà. Il presidente della Regione Nello Musumeci, subito dopo il tribolato voto alla legge finanziaria, resta in aula ma decide di non riferire subito sullo scandalo giudiziario che ha travolto l'assessorato alla Salute e i burocrati che si occupavano dei dati sull'andamento del contagio da Covid-19 in Sicilia. Prima lo spazio viene concesso, tra le polemiche dei deputati di minoranza, agli interventi dei parlamentari. A Musumeci, bollato a più riprese durante il dibattitto come «inadeguato», Movimento 5 stelle e Partito Democratico hanno chiesto di fare un passo indietro. In un clima di grande tensione i decibel si alzano quando al microfono si presenta il dem Nello Dipasquale. Ripreso, tra le urla, dal vicepresidente dell'Ars Roberto Di Mauro, per avere definito Ruggero Razza «la buonanima dell'assessore». Il deputato ragusano prova a correggere il tiro specificando che il suo è un riferimento politico, ma questo non basta a placare Di Mauro che addita il collega come «un provocatore».