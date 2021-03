Porto Empedocle , in provincia di Agrigento, e Venitimiglia , in provincia di Palermo, saranno dichiarate zone rosse . La decisione è stata emessa dal governo regionale su richiesta dei sindaci delle due città. Negli ultimi giorni, secondo i dati trasmessi dalle rispettive aziende sanitarie provinciali, i contagi da Covid-19 nei due centri siciliani sono aumentati significativamente.

Le misure scatteranno da giovedì uno aprile e resteranno in vigore per le prossime due settimane, fino a mercoledì 14. Mentre, per quanto riguarda Scicli, in provincia di Ragusa, e Regalbuto, nell'Ennese, la zona rossa è stata prorogata fino al 6 aprile.