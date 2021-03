Condannato a 16 anni e otto mesi Antonello Nicosia . Il provvedimento nei confronti dell'ex esponente dei Radicali Italian i , arrestato nell'ambito dell'inchiesta Passepartout, è stato emesso dal giudice dell'udienza preliminare di Palermo Fabio Pilato . Secondo quanto ricostruito dall'accusa, Nicosia avrebbe agito in concorso con Calogero Ferrara e con il boss di Sciacca Accursio Dimino , quest'ultimo condannato a 20 anni di reclusione.

Condannato a 16 anni e otto mesi Antonello Nicosia. Il provvedimento nei confronti dell'ex esponente dei Radicali Italiani, arrestato nell'ambito dell'inchiesta Passepartout, è stato emesso dal giudice dell'udienza preliminare di Palermo Fabio Pilato. Secondo quanto ricostruito dall'accusa, Nicosia avrebbe agito in concorso con Calogero Ferrara e con il boss di Sciacca Accursio Dimino, quest'ultimo condannato a 20 anni di reclusione.

I tre avrebbero gestito affari e progettato un omicidio. In particolare, Nicosia avrebbe approfittato della sua funzione di collaboratore della deputata Giusy Occhionero per entrare in alcune carceri siciliane, parlare con i boss e trasmettere all'estero i loro messaggi utili alla gestione della famiglia mafiosa.

Nello stesso processo sono stati giudicati anche i fratelli Luigi e Paolo Ciaccio: entrambi sono stati condannati rispettivamente a due anni e quattro mesi per il primo, mentre una pena di due anni di reclusione è stata inflitta al secondo. Sono stati ritenuti responsabili di favoreggiamento personale con l'aggravante di avere agevolato l'associazione mafiosa. La deputata Occhionero è stata rinviata a giudizio per falso: verrà giudicata con rito ordinario.