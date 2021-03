Non si ferma all'alt della polizia e ferisce alcuni agent i. Il 40enne trapanese è stato arrestato dalla squadra volante. L'auto, che procedeva ad altissima velocità e a luci spente tra le vie del quartiere Palme. Nel corso dell'inseguimento, l'uomo ha impattato più volte contro la vettura della polizia , nel tentativo di eludere il controllo. Gli agenti sono riusciti a fermare la sua corsa in via Verga e hanno recuperato anche l'involucro di eroina che era stato lanciato in strada .

Non si ferma all'alt della polizia e ferisce alcuni agenti. Il 40enne trapanese è stato arrestato dalla squadra volante. L'auto, che procedeva ad altissima velocità e a luci spente tra le vie del quartiere Palme. Nel corso dell'inseguimento, l'uomo ha impattato più volte contro la vettura della polizia, nel tentativo di eludere il controllo. Gli agenti sono riusciti a fermare la sua corsa in via Verga e hanno recuperato anche l'involucro di eroina che era stato lanciato in strada.

Il conducente è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e per le lesioni personali riportate dagli agenti in seguito all'incidente stradale. I due passeggeri, minori dei 18 anni, sono stati affidati ai loro genitori e sanzionati amministrativamente per la violazione delle misure anti-Covid. All'arrestato, in sede di convalida dell'arresto, è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di dimora nei comuni di Trapani e Erice.