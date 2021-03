Nella giornata di ieri i carabinieri della compagnia di Milazzo hanno arrestato il 39enne A.C., ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della stazione di Stromboli, impegnati nel controllo dei passeggeri nell’area portuale, hanno notato l’uomo appena sbarcato sull’isola dalla nave proveniente da Napoli, che ha mostrato subito un comportamento particolarmente sospetto e guardingo.

I militari lo hanno fermato per un controllo e lo hanno trovato in possesso di quattro tavolette di hashish nascoste in uno zaino, per un peso complessivo di 387 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire una bilancia elettronica e materiale utile per il confezionamento dello stupefacente. L’uomo, incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Subito dopo è stato rimesso in libertà su disposizione del magistrato di turno della procura di Barcellona Pozzo di Gotto e, nei prossimi giorni, sarà processato in stato di libertà.